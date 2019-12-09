Американский художник Давид Датуна уничтожил работу «Юморист» итальянца Маурицио Кателлана стоимостью $120 тысяч. Инцидент произошёл на ярмарке современного искусства Art Basel Miami в США.
Ирония ситуации заключается в том, что эта работа — обыкновенный банан, приклеенный к стене скотчем. А большие деньги, чтобы стать её владельцем, заплатил коллекционер из Франции.
Свой поступок Датуна объяснил просто: произошедшее — перформанс под названием «Голодный художник»,
Руководство выставочной галереи не растерялось. Банан заменили на новый. Директор Люсьен Террас заявил, что арт-объект уничтожить невозможно, потому что «банан — это идея».
Как относится заплативший круглую сумму владелец к тому, что теперь это не оригинал, а лишь копия, неизвестно.
Впрочем, как писал NEWS.ru, Кателлан изначально подготовил три версии арт-объекта с бананом. У каждой была собственная стоимость. Представители ярмарки заявили, что художник предложил выставке своё произведение впервые за 15 лет.
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