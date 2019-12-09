https://static.news.ru/photo/cdc2a594-19ad-11ea-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американский художник Давид Датуна уничтожил работу «Юморист» итальянца Маурицио Кателлана стоимостью $120 тысяч. Инцидент произошёл на ярмарке современного искусства Art Basel Miami в США.

Ирония ситуации заключается в том, что эта работа — обыкновенный банан, приклеенный к стене скотчем. А большие деньги, чтобы стать её владельцем, заплатил коллекционер из Франции.

Свой поступок Датуна объяснил просто: произошедшее — перформанс под названием «Голодный художник», сообщает Miami Herald. Из выставочного зала возмутителя спокойствия вывели полицейские. Арестовывать, правда, не стали.

Руководство выставочной галереи не растерялось. Банан заменили на новый. Директор Люсьен Террас заявил, что арт-объект уничтожить невозможно, потому что «банан — это идея».

Как относится заплативший круглую сумму владелец к тому, что теперь это не оригинал, а лишь копия, неизвестно.

Впрочем, как писал NEWS.ru, Кателлан изначально подготовил три версии арт-объекта с бананом. У каждой была собственная стоимость. Представители ярмарки заявили, что художник предложил выставке своё произведение впервые за 15 лет.