Путин рассказал, как поспорил с Гергиевым насчёт возобновления концертов

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Президент РФ Владимир Путин считает неоправданным риском возобновление концертной деятельности в полном объёме, вопреки рекомендациям специалистов. Так он ещё в июне ответил худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву, предложившему перевести коронавирусную «паузу» для учреждений культуры в более активную фазу деятельности.

Он (Гергиев) сказал, что надо бы восстановить концерты, спектакли и работу учреждений культуры. Я согласился с ним в том, что певцы должны петь, представители балетной школы должны тренироваться. — заявил Путин в интервью, записанном в июне, но показанном на телеканале «Россия 1» 6 сентября.

Президент добавил, что о возможности возобновления массовых мероприятий нужно спрашивать специалистов, и если они решат, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно.

Вот этот риск я считаю неоправданным. Ради чего? Для того, чтобы не утратить квалификацию? Нужно репетиции возобновить, нужно тренировки спортсменов восстановить и так далее — чтобы не утратить квалификацию, — уточнил президент.

Он признал, что артисты столкнулись с падением доходов, но по мнению президента, «лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизни певцов и танцоров, чем потом кусать локти».

Придёт время и довольно скоро — всё вернется на круги своя, — заверил Путин.

Как писал NEWS.ru, артисты балетной труппы Мариинского театра заболели коронавирусом. 12 августа стало известно, что инфекция подтвердилась у нескольких человек. До этого сообщалось, что несколько человек из театра жаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были отстранены от работы. Их внепланово проверили на коронавирус, тесты дали положительные результаты. Всё происходящее подтвердил Валерий Гергиев. Артисты находятся на домашнем лечении, за ними наблюдают врачи. Другие артисты театра регулярно проходят тестирование и только по его результатам допускаются к работе.