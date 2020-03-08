https://static.news.ru/photo/d25da7e0-6159-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: mironov-theatre.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников десятой церемонии вручения российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». Он назвал эту премию востребованной, объединяющей одарённых и увлечённых людей.

Искренне поздравляю лауреатов с высокой профессиональной наградой, желаю вдохновения и благополучия, — говорится в телеграмме президента.

Профессиональная премия ежегодно вручается в трёх основных номинациях за высшие достижения в области актёрского драматического искусства.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин. Он подчеркнул, что у россиянок есть поразительная способность: «каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе», и при этом «всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными». Глава государства также сообщил, что «наши дорогие женщины — самые лучшие в мире».