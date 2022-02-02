Путешествие на сто лет в прошлое: проект «Авангард. На телеге в ХХI век»

25 января в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой Третьяковки. Ожидается, что дом-музей Третьяковых станет не только центром притяжения любителей искусства, но и местом встреч современных российских коллекционеров.

25 января в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой...