Путешествие на сто лет в прошлое: проект «Авангард. На телеге в ХХI век»

3 февраля в Музее русского импрессионизма открывается выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век». Проект посвящён сенсационному обнаружению забытой на век передвижной выставки нового искусства в Вятской губернии и представляет из себя масштабную реконструкцию экспозиции 20-х годов прошлого века. Музей не только представит работы таких знаменитых художников, как Илья Машков, Александр Родченко и Надежда Удальцова, но и познакомит с творчеством Веры Вильковиской, Георгия Лазарева и Иллариона Плещинского. В создании выставки, которая продлится на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» до 22 мая, приняли участие музеи Москвы, Казани и Кировской области.
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова
Артём Соболев/NEWS.ru
Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Куратор выставки, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых Анна Шакина
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Куратор выставки, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru
Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»
Артём Соболев/NEWS.ru