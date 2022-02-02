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Путешествие на сто лет в прошлое: проект «Авангард. На телеге в ХХI век»
Искусство

Путешествие на сто лет в прошлое: проект «Авангард. На телеге в ХХI век»

Проект посвящён сенсационному обнаружению забытой на век передвижной выставки нового искусства в Вятской губернии
17:55, 02 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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3 февраля в Музее русского импрессионизма открывается выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век». Проект посвящён сенсационному обнаружению забытой на век передвижной выставки нового искусства в Вятской губернии и представляет из себя масштабную реконструкцию экспозиции 20-х годов прошлого века. Музей не только представит работы таких знаменитых художников, как Илья Машков, Александр Родченко и Надежда Удальцова, но и познакомит с творчеством Веры Вильковиской, Георгия Лазарева и Иллариона Плещинского. В создании выставки, которая продлится на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» до 22 мая, приняли участие музеи Москвы, Казани и Кировской области.

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова

Артём Соболев/NEWS.ru

Куратор выставки, исследователь русского авангарда, автор-составитель «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Куратор выставки, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых Анна Шакина

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Куратор выставки, ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасия Винокурова

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

Выставка под примечательным названием «Авангард. На телеге в ХХI век»

Артём Соболев/NEWS.ru

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