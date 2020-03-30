Фото: Global Look Press

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программ Пушкинский.Youth.

Теперь пользователи могут поставить лайк аватарке и прокомментировать посты героев и героинь картин Ренуара, Ван Дейка и Тинторетто, говорится в сообщении создателей акции.

Некоторые экспонаты Пушкинского так затосковали без посетителей, что завели страницы в соцсетях! — рассказали авторы проекта.

Как писал NEWS.ru, учительница русского языка и литературы одной из тюменских школ Алия Исалимова создала Instagram от имени русского поэта Сергея Есенина. Таким образом она решила привлечь внимание учащихся к поэзии автора.

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