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Шрифтовый дизайнер Юрий Остроменцкий заявил, что в каллиграфии художника Покраса Лампаса в рамках работы «Супрематический крест» заложена фраза «Товарищ, помни, цензура не должна влиять на искусство». Эксперт рассказал о своём выводе в программе Софико Шеварнадзе «Просто о сложном».

Передача с участием самого художника вышла в «Яндекс.Эфире». Шеварнадзе поговорила с Лампасом о его работе «Супрематический крест», которую тот создал на площади в Екатеринбурге. Арт-объект пришлось восстанавливать после того, как...