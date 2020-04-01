Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина откроет второй сезон онлайн-марафона «Академия Пушкинского». Он начнётся 1 апреля.
В программу войдут десять видеолекций и итоговый тест. Все ролики появятся единовременно и будут доступны для просмотра до 30 апреля 2020 года,
Все, кто успешно пройдёт тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, получат в подарок от ГМИИ им. Пушкина конспекты всех лекций, — рассказали организаторы марафона.
Программа рассчитана на слушателей начального уровня подготовки, не обладающих специальными знаниями в области искусствоведения.
Как писал NEWS.ru, Пушкинский музей создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программы «Пушкинский.Youth».
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