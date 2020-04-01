https://static.news.ru/photo/82d20772-740d-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина откроет второй сезон онлайн-марафона «Академия Пушкинского». Он начнётся 1 апреля.

В программу войдут десять видеолекций и итоговый тест. Все ролики появятся единовременно и будут доступны для просмотра до 30 апреля 2020 года, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на представителей музея.

Все, кто успешно пройдёт тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, получат в подарок от ГМИИ им. Пушкина конспекты всех лекций, — рассказали организаторы марафона.

Программа рассчитана на слушателей начального уровня подготовки, не обладающих специальными знаниями в области искусствоведения.

Как писал NEWS.ru, Пушкинский музей создал героям некоторых картин из своей коллекции аккаунты в соцсети «ВКонтакте». Проект запустили учащиеся программы «Пушкинский.Youth».