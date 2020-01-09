Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует запустить бренд PUSH, под которым будет развивать новые проекты.
Учреждение подало заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «ПУШ» и PUSH, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
ГМИИ имени А. С. Пушкина действительно подал заявку на регистрацию нового бренда. Это связано с новостями из жизни музея, о которых мы скоро объявим. В дальнейшем под этим брендом будут реализовываться музейные проекты наших новых направлений, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей. Стрим запустили на сайте, чтобы посетители могли легче определиться, идти им на экспозицию или нет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен