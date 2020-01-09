https://static.news.ru/photo/6da3472c-32f3-11ea-aef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина планирует запустить бренд PUSH, под которым будет развивать новые проекты.

Учреждение подало заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «ПУШ» и PUSH, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

ГМИИ имени А. С. Пушкина действительно подал заявку на регистрацию нового бренда. Это связано с новостями из жизни музея, о которых мы скоро объявим. В дальнейшем под этим брендом будут реализовываться музейные проекты наших новых направлений, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге начал онлайн-трансляцию очереди в музей. Стрим запустили на сайте, чтобы посетители могли легче определиться, идти им на экспозицию или нет.