https://static.news.ru/photo/e660ee8a-7402-11ea-b52d-fa163e074e61_660.jpg Фото: union.catalog.mos.ru

Онлайн-проект «Музейная Москва онлайн» опубликовал архив около 40 тысяч экспонатов столичных музеев. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Каталог фондов музеев совместно запустили Департамент культуры и Департамент информационных технологий города Москвы, который был открыт в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома, — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Наибольшее количество оцифрованных экспонатов представил Государственный биологический музей им. Тимирязева. Кроме того, более 11 тысяч объектов вошло в цифровой каталог панорамы «Бородинская битва».

Как писал NEWS.ru, Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.