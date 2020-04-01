Онлайн-проект «Музейная Москва онлайн» опубликовал архив около 40 тысяч экспонатов столичных музеев. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Каталог фондов музеев совместно запустили Департамент культуры и Департамент информационных технологий города Москвы, который был открыт в 2017 году,
Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома, — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Наибольшее количество оцифрованных экспонатов представил Государственный биологический музей им. Тимирязева. Кроме того, более 11 тысяч объектов вошло в цифровой каталог панорамы «Бородинская битва».
Как писал NEWS.ru, Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.
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