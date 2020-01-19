https://static.news.ru/photo/8509195e-3a4c-11ea-ac2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawid Tatarkiewicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвала голословными притязания Польши на ряд произведений искусства. По её словам, заявления Варшавы ничем не обоснованы, поскольку никаких писем в музей не приходило.

Антонова объяснила, что в подобных случаях необходимо объяснение: какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком музее России она находится, сообщает НСН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Польши перечислил произведения искусства, которых страна лишилась якобы из-за действий СССР. В МИДе утверждают, что полотна были реквизированы НКВД и по сей день остаются в России.