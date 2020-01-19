Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова назвала голословными притязания Польши на ряд произведений искусства. По её словам, заявления Варшавы ничем не обоснованы, поскольку никаких писем в музей не приходило.
Антонова объяснила, что в подобных случаях необходимо объяснение: какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком музее России она находится,
Ранее NEWS.ru сообщал, что МИД Польши перечислил произведения искусства, которых страна лишилась якобы из-за действий СССР. В МИДе утверждают, что полотна были реквизированы НКВД и по сей день остаются в России.
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