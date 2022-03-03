Полёт женской красоты: какие работы представлены в экспозиции Бонфуа

В московской галерее GARTALLERY™ впервые проходит персональная выставка французско-итальянского живописца, графика, мастера гравюры и скульптора Алена Бонфуа. В 2022 году он отмечает 85-летний юбилей. С 60-х годов прошлого века Бонфуа популярен в США, Европе, Японии и Южной Корее.

В своих работах художник демонстрирует красоту женского тела и передаёт всю гамму человеческих эмоций. В его произведениях показаны классические культурные традиции Азии и Европы, модернистский подход и цветовая гармония ландшафтов Италии.

Экспозиция выставки включает в себя более 50 работ разных периодов творчества из собрания Бонфуа: скульптура, живопись на холсте и дереве, работы в смешанной технике, цветная графика в стилистике суми-э.

Самые яркие работы Бонфуа — в фотогалерее NEWS.ru.