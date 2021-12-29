Поэтесса рассказала о трудностях в жизни творческого человека

У творческих людей нет распорядка дня и «треплющего нервы» начальника, однако им самим приходится налаживать дисциплину и не поддаваться излишней рефлексии, чтобы быть продуктивными, рассказала поэтесса Серафима Ананасова. Она подчеркнула, что творческие люди более склонны к самокопанию, передаёт «Слово и Дело».

Надо мной нет начальника, который будет трепать мне нервы. Но, на самом деле, это всё только выглядит замечательно. Если ты действительно стремишься добиться успеха на этом поприще, тебе самому придется себя ограничивать. Ты сам должен стать начальником, устанавливать дедлайны, придумывать какой-то график. Если ты начнёшь давать себе послабления, в итоге ты не сделаешь ничего. Но несмотря на самоорганизацию, я всё равно чувствую, что моя жизнь чуть более свободная, — поделилась Ананасова.

Она сравнила творческого человека с сотрудником, работающим на «обычной» работе. По её мнению, после трудового дня такой человек поест, посмотрит телевизор и ляжет спать, в то время как творческая личность может посвятить несколько часов самокопанию и внутренним терзаниям. Ананасова заверила: таким людям свойственно держаться за голову и смотреть в стену, рассуждая о том, что с ними не так.

Не связанный с искусством человек ляжет в 10 вечера и будет спокойно спать до утра. А творческий провозится до 8 утра, изводя себя вопросами о своей жизни, о своем месте в мире и прочее. Это грубые примеры, но так в целом и обстоят дела, — резюмировала поэтесса.

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