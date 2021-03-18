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Подводное искусство: фото первой в мире выставки подо льдом

12:40, 19 марта 2021
Фото: Виктор Лягушкин/vk.com

Первая в мире выставка подо льдом открылась в заливе Нильмогуба Лоухского района, который находится за Полярным кругом. В качестве экспонатов в Белом море можно увидеть фотографии Виктора Лягушкина, различные скульптуры, а также картины маслом, автор которых — Денис Лотарев.

Чтобы попасть на подводную выставку, нужен акваланг и специальный сертификат, подтверждающий умение успешно погружаться под лёд. Этому можно обучиться за две недели. По словам организаторов, ожидается, что полюбоваться необычными работами к концу сезона смогут порядка 200 посетителей.

Как организована необычная выставка — в галерее NEWS.ru.

Виктор Лягушкин/vk.com

Bogdana Vashchenko /vk.com

Bogdana Vashchenko /vk.com

Василий Лягушкин

Bogdana Vashchenko /vk.com

Виктор Лягушкин/vk.com

Денис Лотарев

Виктор Лягушкин/vk.com

pkrug.ru

Виктор Лягушкин/vk.com

Виктор Лягушкин/vk.com

Виктор Лягушкин/vk.com

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