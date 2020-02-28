Автор романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов заявил, что коллега из США Джеймс Эллрой дал слишком грубую оценку творчеству Фёдора Достоевского.
Реплика американца о том, роман классика «Преступление и наказание» является книгой, которую он не может дочитать до конца, не делает ему чести,
Российский писатель признал, что творчество Достоевского даётся нелегко людям разных национальностей, но так высказываться о классике Эллрой не имеет права.
Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести, — отметил Иванов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что высказывание Эллроя прокомментировал советский и российский писатель Юрий Вяземский. По его словам, эпилог Достоевского вышел «совершенно безобразным». По словам Вяземского, он понимает своего американского коллегу и выразил желание познакомиться с ним поближе. Среди других произведений, которые также невозможно дочитать до конца, писатель назвал «Войну и мир» Толстого.
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