https://static.news.ru/photo/2dcf5602-5a9b-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Иванов Фото: Yuliya Zaytseva/CC BY-SA 4.0/ru.wikipedia.org

Автор романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов заявил, что коллега из США Джеймс Эллрой дал слишком грубую оценку творчеству Фёдора Достоевского.

Реплика американца о том, роман классика «Преступление и наказание» является книгой, которую он не может дочитать до конца, не делает ему чести, заявил Иванов в интервью «Газете.Ru».

Российский писатель признал, что творчество Достоевского даётся нелегко людям разных национальностей, но так высказываться о классике Эллрой не имеет права.

Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести, — отметил Иванов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что высказывание Эллроя прокомментировал советский и российский писатель Юрий Вяземский. По его словам, эпилог Достоевского вышел «совершенно безобразным». По словам Вяземского, он понимает своего американского коллегу и выразил желание познакомиться с ним поближе. Среди других произведений, которые также невозможно дочитать до конца, писатель назвал «Войну и мир» Толстого.