Они изменили мировую культуру: фото выставки «Амазонки русского зарубежья»

В Старом Английском дворе в парке «Зарядье» открыта выставка «Амазонки русского зарубежья», посвящённая двум русским женщинам, которые сыграли ключевые роли в зарубежной культуре начала ХХ века. Она продлится до 2 апреля 2022 года.

«Амазонки авангарда» — этим определением в мире характеризуют русских женщин, ставших у руля новой арт-системы и внесших заметный вклад в развитие авангардного искусства начала ХХ века: Любовь Попову, Варвару Степанову, Ольгу Розанову, Наталью Гончарову, Надежду Удальцову и Александру Экстер. Но не менее яркую роль в зарубежном искусстве сыграли ещё две русские женщины, ставшие для многих примером эмансипации и невероятного успеха — Надежда Ходасевич-Леже и Тамара де Лемпицка.

Надежда Ходасевич-Леже (1904–1982) родилась в небольшой белорусской деревне и была одной из самых известных в СССР француженок. Именно она стала связующим звеном между Францией и Советским Союзом в 1960–1970-е годы, привозила в СССР выставки французских художников. Она дружила с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и во многом определила советские культурные связи того периода. Сама художница работала в супрематическом стиле, который перевернул представления об искусстве и дизайне.

Тамара де Лемпицка (1898–1980) — художница, работавшая в стиле ар-деко и синтетического кубизма, королева эпатажа, мистификатор и, как бы сейчас сказали, светская львица. Она стала одной из самых дорогих художниц мира. Её работы можно увидеть в видеоклипах Мадонны, личных коллекциях Джека Николсона и Барбары Стрейзанд.

Центральным объектом выставки «Амазонки русского зарубежья» стала книга Кристофа Чвиклитцера о супрематизме Ходасевич-Леже. Каталог издан в 1972 году ограниченным тиражом — в свет вышло 250 экземпляров. Обложку книги украшает копия броши «ARIES» из полированной латуни: это увеличенная копия работы из ювелирной коллекции художницы. В каталоге представлены 93 репродукции, в том числе карандашные наброски, а также литография Ходасевич-Леже с её автографом. В мультимедийной части выставки представлены ролики с работами обеих художниц.

Фото выставки «Амазонки русского зарубежья» — в галерее NEWS.ru.