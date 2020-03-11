https://static.news.ru/photo/2e6852cc-6445-11ea-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Выставка работ испанского художника Сальвадора Дали продолжит работу в обычном режиме, несмотря на запрет мэрии Москвы на мероприятия свыше пяти тысяч участников в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса. Ограничения будут действовать до 10 апреля.

В конце февраля сообщалось, что экспозиция «Сальвадор Дали. Магическое искусство» стала самой посещаемой в России. За первый месяц работы её посетили около трёхсот тысяч человек.

На выставке не бывает 5 тыс. посетителей одновременно, поэтому ограничения не скажутся на её работе, — отметили в пресс-службе организаторов выставки в беседе с ТАСС.

Экспозиция будет открыта до 25 марта. В среднем её посещают более 10 тысяч человек в день.

Как писал NEWS.ru, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге не планирует отменять выставки, несмотря на вспышку коронавируса. Генеральный директор Михаил Пиотровский высказал своё скептическое отношение к инфекции.