Новое граффити Бэнкси собрало два миллиона лайков за несколько часов

https://static.news.ru/photo/dec81a1e-3b93-11eb-94d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/Instagram.com

Новая работа анонимного уличного художника, скрывающегося под псевдонимом Бэнкси, появилась на стене дома в Бристоле. Автор опубликовал фотографию граффити в своём Instagram. За несколько часов снимок набрал собрал более двух миллионов лайков.

Граффити, получившее название «Апчхи!», изображает пожилую женщину в платке, чихнувшую так сильно, что изо рта у неё вылетела вставная челюсть, а из рук выпали сумочка и трость. Дом, на котором она изображена, находится в начале улицы с крутым подъёмом, и из-за этого со стороны может показаться, что от чиха бабушки покосились дома.

По данным газеты Guardian, жители Бристоля уже закрыли граффити прозрачным пластиковым экраном, которое должно защитить работу от порчи.

Бэнкси — известный во всём мире стрит-арт художник. Его работы зачастую направлены против некоторых политических решений, войн, капитализма и морализаторства. Его граффити, появляющиеся всегда неожиданно, мгновенно становятся предметом охоты журналистов, фотографов, коллекционеров, художественных критиков, а зачастую — и вандалов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новые граффити уличного художника Бэнкси появились в британском Ноттингеме в октябре. Рисунок выполнен в стиле, присущем известному художнику. На стене дома изображена девочка, крутящая вместо обруча шину от велосипеда, а рядом находится велосипед без колеса.