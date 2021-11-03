День открытых дверей: как прошла всероссийская акция «Ночь искусств»

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В День народного единства в 85 регионах страны прошла Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Граждане РФ могли посетить театры, музеи, библиотеки и другие площадки, которые проводили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах.

Так, сотрудники Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина организовали тематические экскурсии для групп посетителей, а также индивидуальные экскурсии. Граждане могли осмотреть постоянную экспозицию Главного здания или Галереи искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков, а также временные выставки.

Государственный исторический музей подготовил образовательные мероприятия как в онлайн-, так и в очном формате. Посетители участвовали в различных мастер-классах и экскурсионных программах.

Москвичи и гости столицы могли посетить Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых, здание Исторического музея, выставку «Викинги. Путь на Восток».

О том, как прошла «Ночь искусств» в столичных музеях, — в фотогалерее NEWS.ru.