Никас Сафронов удивил поклонников, показав редкое архивное фото в юности

Никас Сафронов немало удивил поклонников редким архивным фото в юности. Публика просто не узнала знаменитого художника, опубликовавшего снимок в Instagram.

В кадре Сафронов стоит вместе со своим другом Александром Варламовым, на фото художнику всего 17 лет. Кадр сделан где-то на пляже: приятели стоят в плавках с оголённым торсом.

Instagram @safronov_nikas

К сожалению, фотоархив с моими детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии, — подписал фото Сафронов.

Ряд поклонников вовсе не узнали знаменитость, кто-то перепутал Сафронова с другом, но все в один голос отметили, что деятель искусств сильно изменился. «И молод, и красив!», «Вы справа или слева?», «Как быстро летит драгоценное время! Аж защемило! Но это было прекрасно!», наперебой делятся в комментариях впечатлениями поклонники.

Ранее художник Никас Сафронов заявил о деградации российской молодёжи. Он уверен, что молодые люди забыли о том, что в мире есть много интересного, чем можно увлечься, помимо видео в соцсети TikTok.