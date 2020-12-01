Названа причина смерти Ирины Антоновой

https://static.news.ru/photo/23640fc0-33ba-11eb-926c-fa163e074e61_660.jpg Ирина Антонова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла в больнице в Коммунарке, у неё был диагностирован коронавирус.

Антонову 15 ноября госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября, передаёт MK.RU.

В музее подтвердили, что Антонова умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями, передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соболезнует в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой. По словам представителя Кремля, глава государства хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в музее. Песков подчеркнул, что президент высоко ценил её глубочайшие знания.

Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет. Она являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», писал NEWS.ru.