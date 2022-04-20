На Мамаевом кургане осудили скандальную пародию на «Родину-мать»

Выставленная в Гостином дворе скульптура художника Олега Кулика «Большая мать», из-за которой против автора, по сообщениям Telegram-каналов, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма (cтатья 354.1 УК РФ), является неуместным экспериментом. Об этом NEWS.ru заявила Татьяна Приказчикова, пресс-секретарь музея-заповедника «Сталинградская битва», где на Мамаевом кургане установлен монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт». По версии авторов обращения в СК РФ, именно на этот памятник Олег Кулик и сделал скандальную пародию.

Вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными, — заявила Татьяна Приказчикова.

Представитель мемориального комплекса напомнила, что скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт» является общепризнанным произведением монументального искусства, известным во всём мире. Она напомнила, что «для нескольких поколений граждан нашей страны это символ Победы».

Выставка «АРТ-МОСКВА» прошла в Гостином дворе с 14 по 17 апреля, открывшись после девятилетнего перерыва. В прошлый раз её проводили в 2013 году. На этот раз ярмарка работала в новом формате, соединяющем в себе экспозиции антикварных галерей, авторского ювелирного искусства и галерей современного искусства.

Обращение в СК РФ о возбуждении уголовного дела направил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что не знает, «какие счёты у этого „художника“ с „Родиной-матерью“, но оставлять подобные выходки без внимания недопустимо». Его поддержали писатели Захар Прилепин и член комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, заявившая, что работа «высмеивает священный для многих россиян образ „Родины-матери“».

Ранее в Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. По предварительным данным, он отправил на сайт «Бессмертный полк» фото одного из руководителей нацисткой Германии Йозефа Геббельса.