Музей Гетти и Google выпустили фильтр, позволяющий стать персонажем «Крика»

Калифорнийский художественный музей Гетти и компания Google создали фильтр, с помощью которого фотопортрет можно стилизовать под картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка.
Опция появилась в приложении Google — Arts& Culture,
Коллекция фильтров получила название Art Transfer. Она состоит из работ, собранных в музее Гетти.
Благодаря технологиям искусственного интеллекта у людей появляется больше возможностей. Теперь они могут и создавать что-то свое, и исследовать работы из коллекции музея Гетти, узнавать о художниках, стилях и направлениях, — прокомментировала приложение вице-президент учреждения по связям с общественностью Лиза Лапин.
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