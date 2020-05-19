Музей Гетти и Google выпустили фильтр, позволяющий стать персонажем «Крика»

https://static.news.ru/photo/be7ed4da-99ec-11ea-aa24-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Мунк «Крик» Фото: Wikimedia

Калифорнийский художественный музей Гетти и компания Google создали фильтр, с помощью которого фотопортрет можно стилизовать под картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка.

Опция появилась в приложении Google — Arts& Culture, сообщает Artnet. Также стали доступны и другие фильтры, с помощью которых можно свой пейзаж превратить в «Звёздную ночь» Винсента Ван Гога, а селфи — в автопортрет Фриды Кало.

Коллекция фильтров получила название Art Transfer. Она состоит из работ, собранных в музее Гетти.

Благодаря технологиям искусственного интеллекта у людей появляется больше возможностей. Теперь они могут и создавать что-то свое, и исследовать работы из коллекции музея Гетти, узнавать о художниках, стилях и направлениях, — прокомментировала приложение вице-президент учреждения по связям с общественностью Лиза Лапин.

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