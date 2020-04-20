Музей «Гараж» не планирует повышать цены после открытия

https://static.news.ru/photo/35808c36-82fa-11ea-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музей современного искусства «Гараж» после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса.

Руководители музеев приняли участие в пресс-конференции в режиме онлайн, во время которой был задан вопрос о возможных изменениях в ценовой политике в сложившихся условиях, сообщает ТАСС. Директор «Гаража» Антон Белов рассказал, что рассматривает возможность снизить стоимость посещения.

Если мы никого не увольняем, то кого-то явно уволили или кто-то потерял работу, у кого-то сложная ситуация и надо поддерживать других членов семьи, которые, может, оказались в более сложной финансовой ситуации. Мы все быстрее спасём экономику и сами себя, только поддерживая друг друга, — сказал директор «Гаража» Антон Белов.

Руководительница Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова также отметила, что цены останутся прежними. К ним присоединился исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко напомнила, что посещение культурного центра всегда было бесплатным.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры России работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.