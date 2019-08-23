Режиссёр и актёр Никита Михалков, несмотря на процесс восстановления после перенесённой операции, прибыл на фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крым.
Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займёт время. Его многие отговаривали от посещения «Тавриды», но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы режиссёра.
Сообщается, что именитый режиссёр появился на сцене с тростью и рассказал, что перенёс уже порядка семи операций на ноге. По словам Михалкова, после хирургических вмешательств ему приходилось буквально «учиться ходить».