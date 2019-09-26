https://static.news.ru/photo/50d382ec-e041-11e9-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johanna Hoelzl/Global Look Press

28 отдельных рисунков и альбом с работами императорского художника Бенджамина Зикса были выставлены на торги аукционного дома Primardeco во французском городе Сен-Этьен. Все картины сопровождавшего Наполеона Бонапарта с 1805 года рисовальщика были выкуплены Лувром.

Стоимость лота составила € 208375. Рисунки представляют сцены из военной кампании французского императора до 1811 года, когда Зикс умер.

Среди прочего, в коллекции есть изображения встречи Наполена с российского императора Александра I на реке Неман в 1807 году. В этот момент был подписан Тильзитский мир, ознаменовавший завершение Войны 4-й коалиции 1806-1807 годов, в которой Россия сражалась на стороне Пруссии и Великобритании.

Кроме того, среди рисунков обнаружена сцена вывоза скульптур из музея Кассель в Париж, помощь раненым в замке Мальброк, а также сражения при Росбахе и при Прейсиш-Эйлау, передаёт La Depeche .

Ранее News.ru писал, что пожилая жительница французского города Компьень обратилась к специалистам, чтобы те оценили картину, висевшую в её доме над плитой. Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро.