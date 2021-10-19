Критик заявила о создании театральной монополии в России

Актёр и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов может стать новым руководителем МХТ имени Чехова. Если это произойдёт, появится театральная монополия, заявила театральный критик, кандидат искусствоведения и доктор филологических наук Капитолина Кокшенёва. Об этом сообщает «Царьград».

Как известно, Евгений Миронов возглавляет «Театр Наций». Директор «Театра Наций» Мария Ревякина возглавляет театральную премию и фестиваль «Золотая маска», которую принято считать главным театральным фестивалем страны. И если им же достанется и МХТ имени Чехова, главный бренд русского театра во всём мире, то это будет уже тотальная театральная монополия, — сказала Кокшенёва.

Она считает, что возглавивший МХТ имени Чехова три года назад Сергей Женовач — один из лучших режиссёров России, он понимает, что такое русский психологический репертуарный театр. И он находился на своём месте.

Ранее одна из сотрудниц МХТ заявила о возможной борьбе за кресло художественного руководителя в театре. По её словам, сейчас на это место претендуют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Главное в этой ситуации, считают артисты театра, не допустить раскола в труппе.