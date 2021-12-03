Конкурс вокала Competizione dell'Opera начал принимать заявки на участие

Международный конкурс вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera принимает заявки на участие. Его главным дирижёром и председателем жюри будет музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев. Прослушивания пройдут 7 декабря в Санкт-Петербургском Доме музыки и 8 декабря на Камерной сцене Большого театра, сообщили в пресс-службе смотра.

Участвовать в конкурсе могут женщины в возрасте до 35 лет и мужчины до 37 лет включительно.

Конкурс Competizione dell'Opera — это совершенно уникальная возможность для молодых оперных дарований проявить себя и не только побороться за приз и первое место, но и проложить себе путь на величайшие сцены мира: от «Ковент-Гарден» до «Ла-Скала», от Большого театра до Дрезденской оперы Земпера, от Венской оперы до Берлина, — рассказал основатель и художественный руководитель конкурса, председатель совета фонда «Мост Искусств» Ханс-Йоахим Фрай.

Особенность конкурса заключается в том, что его репертуар содержит только итальянскую оперную музыку. Прослушивания первого и второго тура полуфинала в Бетховенском зале Большого театра с 2 по 4 февраля 2022 года будут открыты для публики при соблюдении антиковидных мер.

Отборы состоятся и в других странах Европы, а также в Южной Америке и в Азии. Финал конкурса пройдёт 6 февраля на Новой сцене Большого театра.

В конце ноября Большой театр объявил о старте продаж билетов на легендарную постановку «Щелкунчик», традиционно знаменующую начало новогодних праздников. В первые дни билеты продавали непосредственно в кассах, сейчас их можно приобрести ещё и онлайн. Из-за ажиотажного спроса официальный сайт Большого, по словам театралов, работал с перебоями. Многие любители балета по-прежнему предпочитают покупать билеты по старинке, их не пугают даже многочасовые очереди.