https://static.news.ru/photo/e4a54400-e2c2-11e9-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Картины из коллекции, конфискованной у бывшей супруги экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Жанны Булах, представлены на выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» в комплексе «Новый Иерусалим» в Истре.

Рады, что можем получить такую коллекцию, — рассказал « Москва 24 » руководитель музейно-выставочного комплекса Василий Кузнецов.

По его словам, выставленные произведения искусства — лишь малая часть собрания Булах. Специалисты продолжают устанавливать подлинность других шедевров — полотен Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Марка Шагала и Александра Бенуа.

В «Новом Иерусалиме» также представлены работы Саврасова, Боровиковского, Айвазовского, Воробьёва, Тропинина, Рокотова из коллекции бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, который действовал вместе с Кузнецовым при хищении бюджетных денег.

Ранее News.ru писал, что Алексей Кузнецов обвиняется в преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах он вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей.

В ходе расследования дела СК обнаружил 1357 предметов антиквариата, имеющих художественную и историческую ценность. Среди них — печатные издания и книги, картины, предметы мебели и интерьера, монеты, доспехи и другое. Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти их в Финляндию.