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Власти Великобритании временно запретили вывозить из страны картину художника Томаса Гейнсборо стоимостью £8 млн.

Ограничение коснулось работы «Поездка на рынок. Ранее утро» (Going To Market, Early Morning), написанной в 1773, сообщает Daily Mail.

На полотне изображён панорамный пейзаж с крестьянами на лошадях. В июле на аукционе её приобрёл коллекционер, пожелавший остаться неназванным. Запрет был наложен после того, как новый владелец захотел вывести картину из страны и обратился к властям за соответствующим разрешением.

По словам замминистра культуры Хелен Уэйтли, вывоз полотна станет большой потерей для. Она выразила надежду, что произведению найдётся британский покупатель, и оно останется частью национальной коллекции.

Гейнсборо — один из величайших британских пейзажистов, и его работы по-прежнему, почти 250 лет спустя, привлекают большую аудиторию, — сказала она.

Если потребуется, ограничение могут продлить до сентября 2020 года. Такое решение приняли согласно рекомендациям Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес.

Министерство культуры Франции объявило национальным достоянием картину кисти флорентийского живописца Ченни ди Пепо, известного как Чимабуэ. В октябре «Насмехание над Христом» было продано на аукционе в городе Санлис за €24,18 млн.