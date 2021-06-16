Картина Дэвида Боуи подорожала на аукционе в 4250 раз

https://static.news.ru/photo/3fd547b0-cea0-11eb-9652-96000091f725_660.jpg Фото: cowleyabbott.ca

Картину британского рок-музыканта Дэвида Боуи продадут на онлайн-аукционе за $17 тысяч, что в 4250 раз дороже первоначальной стоимости — $4. Полотно называется DHead XLVI, оно считалось утерянным, пока его не купили на барахолке в канадском штате Онтарио в центре пожертвований, передаёт телеканал CNN.

По словам президента арт-аукциона Роба Коули, человек, решивший приобрести творение покойного исполнителя, не является коллекционером произведений искусства.

Человек, купивший картину Боуи, подумал, что она очень любопытна, прежде чем увидел этикетки и факсимиле на обратной стороне, — говорится в сообщении.

DHead XLVI — одна из 47 картин в серии Dead Heads. Боуи создал их с 1995 по 1997 годы. Он изобразил друзей, родственников и коллег-музыкантов, но все герои полотен остались неузнанными. Доказательство авторства Боуи — подпись на обратной стороне холста и именная бирка.

Рок-звезда скончался 10 января 2016-го в возрасте 69 лет, из которых почти 55 отдал музыке. На его счету 27 сольных альбомов. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в списке «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времён».

Ранее сообщалось, что автопортрет, нарисованный гитаристом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном, ушёл с молотка за 20,5 млн рублей. Рисунок был создан музыкантом в туре по случаю альбома Nevermind в Сингапуре. Портрет продали на аукционе за $281 тысячу. На карикатуре изображён покойный Кобейн, играющий на гитаре.