Известный художник-фотореалист Чак Клоуз умер в США

Известный художник Чак Клоуз, представитель направления «фотореализм», умер в больнице американского города Ошенсайда, штат Нью-Йорк. Ему был 81 год. Об этом сообщает газета The New York Times.

Факт смерти художника подтвердил его адвокат Джон Зильберман. Причина смерти не называется.

Клоуз прославился в конце 1960-х годов благодаря крупномасштабным портретам, основанным на фото крупным планом. Он использовал распылитель и разбавленную чёрную краску для создания высокодетализированных работ высотой 9 футов (274,32 сантиметра). Первой и одной из самый известных картин Клоуза стал автопортрет, где художник изображён с сигаретой и растрёпанными волосами.

Также Глоуз создал портреты президента США Билла Клинтона, художника Джо Цукера, скульптора Ричарда Серры и композитора Флипа Гласса.

В 2017 году несколько работавших с ним женщин обвинили художника в сексуальных домогательствах, которые применялись к ним в разное время с 2005 по 2013 годы.

В 1988 года Клоуз оказался парализован ниже шеи из-за разрушения спинной артерии. В ходе реабилитации он восстановил подвижность верхних конечностей и научился рисовать, привязывая кисти к рукам.

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