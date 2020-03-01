В соцсетях набирает популярность флешмоб «ИЗОляция». Связан он, конечно же, одновременно с карантином из-за распространения коронавирусной инфекции и легендарными картинами. Люди стараются воссоздать всем известные шедевры живописи в современной обстановке, и получается у них это очень достойно. Лучшие кадры — в галерее NEWS.ru.

Казимир Северинович Малевич «Жатва», 1929 год

Orlova Nadya‎/Facebook

Эжен Делакруа, 1826

Zina Matveeva‎/Facebook

Художник Радоман И.В. Портрет Брежнева

Марина Миллер‎/Facebook

Витторе Карпаччо. Куртизанка. Италия, XV век

Оксана Солопова‎/Facebook

Антонис Ван Дейк, Семейный портрет, 1621

Yulia Panfilova‎/Facebook

Н.Тархов «Поцелуй»

Марина Емелина/Facebook

«Голова женщины 3» Пабло Пикассо

Oksana Gracheva‎/Facebook

Винтерхальтер. Портрет В.Д. Римской-Корсаковой

Anastasiya Lobanova‎/Facebook

Альбрехт Дюрер. Автопортрет в одежде, отделанной мехом

Саша Харадзе/Facebook

Бэнкси. «Девочка с шаром»

Alina Alfimova‎/Facebook

Рене Магритт. «Кот в шляпе»

Дина Колодницкая‎/Facebook

Хаим Сутин. «Безумная женщина»

Violetta Livshen‎/Facebook

Агитплакат 1919–1921. Художник В. Лебедев, текст — В. Маяковский

Рене Магритт. «Замок в Пиренеях»

Вячеслав Шилов‎/Facebook

Кубическая статуя архитектора Сенемута с принцессой Неферур

Ира Таран-Бравова‎/Facebook

Сальвадор Дали. «Сон»

Oleg Simchonok/Facebook

Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

Сергей Бабич‎/Facebook

«Искушение святого» Антония Йос ван Красбек

Елена Кунина/Facebook

Пинтуриккьо. «Портрет мальчика»

Женя Шумахер/Facebook

Пинтуриккьо. «Портрет мальчика»

Anna Yantovskaya‎/Facebook

«Любительница абсента», Пикассо

Элис Шульга/Facebook

Жан-Батист Грёз, «Гитарист» (1757)

Алексей Цирков/Facebook

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