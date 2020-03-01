В соцсетях набирает популярность флешмоб «ИЗОляция». Связан он, конечно же, одновременно с карантином из-за распространения коронавирусной инфекции и легендарными картинами. Люди стараются воссоздать всем известные шедевры живописи в современной обстановке, и получается у них это очень достойно. Лучшие кадры — в галерее NEWS.ru.
Казимир Северинович Малевич «Жатва», 1929 год
Orlova Nadya/Facebook
Эжен Делакруа, 1826
Zina Matveeva/Facebook
Художник Радоман И.В. Портрет Брежнева
Марина Миллер/Facebook
Витторе Карпаччо. Куртизанка. Италия, XV век
Оксана Солопова/Facebook
Антонис Ван Дейк, Семейный портрет, 1621
Yulia Panfilova/Facebook
Н.Тархов «Поцелуй»
Марина Емелина/Facebook
«Голова женщины 3» Пабло Пикассо
Oksana Gracheva/Facebook
Винтерхальтер. Портрет В.Д. Римской-Корсаковой
Anastasiya Lobanova/Facebook
Альбрехт Дюрер. Автопортрет в одежде, отделанной мехом
Саша Харадзе/Facebook
Бэнкси. «Девочка с шаром»
Alina Alfimova/Facebook
Рене Магритт. «Кот в шляпе»
Дина Колодницкая/Facebook
Хаим Сутин. «Безумная женщина»
Violetta Livshen/Facebook
Агитплакат 1919–1921. Художник В. Лебедев, текст — В. Маяковский
Рене Магритт. «Замок в Пиренеях»
Вячеслав Шилов/Facebook
Кубическая статуя архитектора Сенемута с принцессой Неферур
Ира Таран-Бравова/Facebook
Сальвадор Дали. «Сон»
Oleg Simchonok/Facebook
Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
Сергей Бабич/Facebook
«Искушение святого» Антония Йос ван Красбек
Елена Кунина/Facebook
Пинтуриккьо. «Портрет мальчика»
Женя Шумахер/Facebook
Пинтуриккьо. «Портрет мальчика»
Anna Yantovskaya/Facebook
«Любительница абсента», Пикассо
Элис Шульга/Facebook
Жан-Батист Грёз, «Гитарист» (1757)
Алексей Цирков/Facebook
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