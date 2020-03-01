В московском Манеже 28 января открылась выставка произведений искусства Сальвадора Дали. Ещё до открытия из желающих посмотреть на экспонаты собралась огромная очередь. Всего на площадке представлено порядка 180 произведений мастера, среди которых — живопись, рисунки, акварели и гравюры. Впервые в России оказалась картина под названием «Мягкий автопортрет с жареным беконом».

С экспозицией можно будет ознакомиться вплоть до 25 марта. Кадры с места событий — в галерее NEWS.ru.