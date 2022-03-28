Изменчивый мир Страны восходящего солнца: выставка гравюр в Москве

«Код Коника» — выставка живописи уникального художника Марка Коника (1938–2012) в Гостином Дворе в Москве, которая продлится до 24 апреля. Дизайнер, сценограф, педагог, теоретик искусства Коник оставил после себя код — тайну, глубоко запрятанную в образных решениях его проектов и живописи. Наследник Малевича, Клее, школы Баухауса и ВХУТЕМАСА оставил после себя прорывные проекты, которые кажутся как минимум не менее современными, чем те, которые окружают нас сейчас. Экзотическая архитектура, сюрреализм и обломки павшей цивилизации, пролежавшие полвека за диваном вдовы мастера, — в галерее NEWS.ru.

«Код Коника» — выставка живописи уникального художника Марка Коника (1938–2012) в Гостином Дворе в Москве, которая продлится до 24 апреля. Дизайнер, сценограф, педагог, теоретик искусства Коник оставил после себя код...