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Изменчивый мир Страны восходящего солнца: выставка гравюр в Москве
Искусство

Изменчивый мир Страны восходящего солнца: выставка гравюр в Москве

20:55, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Искусство Японии: от Хокусая до современности» — новая мультимедийная выставка в центре Artplay Media в Москве. В выставку вошли не только всемирно известные шедевры Кацусики Хокусая, Ёситоси Цукиоки и Имао Кайнэна. Перед зрителем оживут четыре традиционных жанра гравюры: бидзинга (изображение красавиц из «весёлых кварталов»), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы), муся-э (изображение воинов). Закадровый текст поможет разобраться в японской мифологии и символике. Красота неизвестного Востока — в галерее NEWS.ru.

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Искусство Японии: от Хокусая до современности»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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