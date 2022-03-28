Изменчивый мир Страны восходящего солнца: выставка гравюр в Москве

«Искусство Японии: от Хокусая до современности» — новая мультимедийная выставка в центре Artplay Media в Москве. В выставку вошли не только всемирно известные шедевры Кацусики Хокусая, Ёситоси Цукиоки и Имао Кайнэна. Перед зрителем оживут четыре традиционных жанра гравюры: бидзинга (изображение красавиц из «весёлых кварталов»), фукэйга (пейзаж), катёга (цветы и птицы), муся-э (изображение воинов). Закадровый текст поможет разобраться в японской мифологии и символике. Красота неизвестного Востока — в галерее NEWS.ru.
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Искусство Японии: от Хокусая до современности»
Сергей Булкин/NEWS.ru