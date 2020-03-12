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В Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге и Музей-усадьбу Николая Рериха в поселке Извара Ленинградской области передадут из Сербии картины художника. В обмен страна получит 166-й лист Мирославова Евангелия, согласно межгосударственным договоренностям.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова заявила в интервью ТАСС, что все необходимые для обоюдной передачи ценных экспонатов процедуры могут завершиться до лета.

Картины в хорошем состоянии, реставрация не потребуется, — сказала она.

Мирославово Евангелие — один из древнейших кириллических памятников сербской письменности, созданный около 1180 года. Он хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. В XIX веке один лист из него вывез в Россию архимандрит Порфирий (Успенский), который обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар.

О том, что Москва и Белград достигли договорённости, в октябре 2019 года рассказал занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, выступая перед сербским парламентом, писал NEWS.ru.