Из музея в Нидерландах похитили картину Франса Халса

https://static.news.ru/photo/8c99c0e0-e86d-11ea-8ef0-fa163e074e61_660.jpgФото: Hofje van Aerden/facebook.com
В Нидерландах из музея в городе Лердам неизвестные похитили картину голландского художника Франса Халса, писавшего в эпоху Золотого века. Злоумышленники выкрали полотно «Два смеющихся мальчика с кружкой пива», созданное в 1626–1627 годах.
Произведение пропало 26 августа после четырёх утра по местному времени, сообщает телеканал RTL. Злоумышленники выломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и проникли внутрь.