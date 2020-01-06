https://static.news.ru/photo/d67eb96c-313a-11ea-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Ирвайне разгадали секрет прозрачного шара в руке Христа на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Данное полотно является самым дорогим произведением в истории живописи.

Учёные создали 3D модель картины. Затем они приступили к изучению шара, изображение которого долгое время вызывало вопросы у искусствоведов. Дело в том, что сфера практически не искажает пространство позади себя. Сам художник, как известно, занимался изучением оптики, что и наводит исследователей на ряд вопросов относительно картины.

Биограф Леонардо да Винчи Уолтер Айзексон выразил мнение, что мастер наделил шар «чудесными свойствами». В противном случае, принимая во внимание знания художника, ладонь Христа за сферой была бы либо увеличенной, либо уменьшенной.

Учёные в Ирвайне с помощью создания 3D модели выяснили, что именно за предмет изображён на картине. Они рассказали подробности о свойствах и расположении шара. Оказалось, что это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа, сообщается на портале MIT Technology Review.

Ранее NEWS.ru писал, что картина художника Пабло Пикассо «Бюст женщины», выставленная в британской галерее Tate Modern, пострадала от действий вандала — 20-летнего Шакила Мэсси.

Каким именно образом он повредил полотно, точно неизвестно. По сведениям телеканала ITV, мужчина изрезал произведение искусства ножом.