Писавший на Донбассе свои картины российский художник Алексей Крюков признался, что «характер, типажи и фактура» ополченцев чем-то напомнили ему персонажей Толстого и Державина. Об этом он рассказал «Народным Новостям».

Поражает то, что люди испытывающие социальное, культурное, военное насилие со стороны Киева, не падают духом, живут дальше, показывают пример, как нужно любить и защищать родную землю. Характер, фактура, уникальные типажи ополченцев... Возникает ощущение, что ты встречал их в романах Толстого или стихах Державина, — признался Крюков.

Он рассказал, что делал в основном наброски и этюды, заканчивая композицию в мастерской. Крюков добавил, что многие охотно соглашались позировать для его картин, хотя некоторые делали это с осторожностью. Художник подчеркнул, что для живописца нет необходимости понимать политическую суть войны, важнее всего показать правду, «показать, как выживают люди в нечеловеческих условиях».

Ранее бывший премьер-министр ДНР, депутат российской Госдумы от «Единой России» Александр Бородай выразил мнение о том, что война на Донбассе неизбежна. Основной причиной он считает отсутствие политической воли у правительства Украины.