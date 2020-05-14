Художник открыл онлайн-платформу, где каждый может устроить выставку

Российский художник Макс Гошко-Даньков запустил онлайн-платформу, на которой каждый автор может провести свою виртуальную выставку. Таким образом он решил поддержать коллег во время пандемии коронавируса.
Проект получил название «За каждой работой — Я»,
Некоммерческую платформу может поддержать любой желающий с помощью взноса. Средства пойдут на рекламу проекта и выкуп работ авторов, у которых пока не очень хорошо идут продажи.
Как писал NEWS.ru, российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, создал плакаты о коронавирусе и развесил их на улицах Санкт-Петербурга.
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