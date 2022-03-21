Художник Алексей Крюков, написавший цикл картин о конфликте в Донбассе, заявил о желании создать картину про единение славян, передаёт «Слово и Дело». Он выразил надежду, что люди могут измениться и начать иначе относиться к настоящим ценностям.

Как художник, я хочу написать картину, которая будет символизировать единение, возрождение Русского мира. Я верю, что человек со всеми его пороками, обуянный гневом и страстями, алчностью всё-таки переродится. Эта ситуация заставит нас переосмыслить истинные ценности — общие язык, культуру, традиции. Это всё у нас общее, и об этом я хочу заявить в следующей своей работе, — сказал Крюков.

Он добавил, что однажды русским и украинцам удастся ощущать себя единым народом. Художник напомнил о чеченском вооружённом конфликте, несмотря на который, русский и чеченский народы, по его мнению, теперь братья.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции. По его словам, власти должны задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также сменить экономический ориентир.