https://static.news.ru/photo/1afa6662-53c4-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Химики из Европы и США выяснили, что узор из мелких трещин мог помочь многим картинам итальянских мастеров дожить до наших дней.

Мелкие разрывы на полотнах, получившие название кракелюр, позволяют храниться произведениям искусства даже не «немузейных» условиях. Результаты исследования учёных опубликованы в журнале Heritage Science.

Мы надеемся, что это знание поможет создать более дешёвые системы климат-контроля в старых зданиях галерей и музеев, где такие возможности ограничены, — заявил химик из Института катализа и химии поверхностей в Кракове Лукаш Браташ.

Как писал NEWS.ru, искусствоведам удалось выяснить настоящую причину «потускнения» красок на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Как заявила глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс, участки шедевра бледнеют из-за образования на поверхности полотна нанокристаллов.