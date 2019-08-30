https://static.news.ru/photo/2eefdf52-cbda-11e9-9d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЕКБ НОВОСТИ/vk.com

В Екатеринбурге у Театра драмы на набережной городского пруда уличные художники перекрасили гранитный шар в беса и добавили ему рожки.

Таким образом авторы идеи, вероятно, визуализировали название «город бесов», которое дал Екатеринбургу телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт NDNews.ru .

Издание уточняет, что коммунальщики пока не смыли стрит-арт, но бесу уже кто-то оторвал рога. Возле композиции с удовольствием фотографируются жители и гости города.

Ранее этот шар уже перекрашивали в Пикачу и покебол.

Ранее News.ru писал, что рабочая группа при городской думе Екатеринбурга, составляющая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины, исключила из списка сквер у Театра драмы. 3 мая мирные митинги активистов против возведения храма в сквере переросли в столкновения с полицией.