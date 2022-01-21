Город Снежной королевы: в Москве проходит фестиваль скульптур «Снег и лёд»

Со 2 января по 28 февраля 2022 года в Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве». Команды из разных стран представляют масштабные композиции: фигуры и скульптуры из снега и льда и шестиметровых снеговиков. Гостей фестиваля ждут 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. Как проходит ледяной показ — в фотогалерее NEWS.ru.
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»
Сергей Булкин/NEWS.ru