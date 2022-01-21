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Город Снежной королевы: в Москве проходит фестиваль скульптур «Снег и лёд»
Искусство

Город Снежной королевы: в Москве проходит фестиваль скульптур «Снег и лёд»

19:29, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Со 2 января по 28 февраля 2022 года в Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве». Команды из разных стран представляют масштабные композиции: фигуры и скульптуры из снега и льда и шестиметровых снеговиков. Гостей фестиваля ждут 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. Как проходит ледяной показ — в фотогалерее NEWS.ru.

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Парке Горького проходит международный фестиваль ледяных скульптур и снежных фигур «Снег и лёд в Москве»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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