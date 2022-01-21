Город Снежной королевы: в Москве проходит фестиваль скульптур «Снег и лёд»

В Новом Манеже Москвы открылась выставка «Константин Коровин и его ученики», приуроченная к 160-летию со дня рождения художника. Вниманию любителей живописи — более 40 работ авторства Константина Коровина, Алексея Исупова, Валентина Серова, Сергея Герасимова, Георгия Лапшина, Фёдора Фёдоровского, Александра Шевченко. Картины предоставлены галереей «Веллум» и лично куратором выставки, искусствоведом Любовью Агафоновой, а также несколькими частными собраниями.

В Новом Манеже Москвы открылась выставка «Константин Коровин и его ученики», приуроченная к 160-летию со дня рождения художника. Вниманию любителей живописи — более 40 работ авторства Константина Коровина, Алексея Исупова,...