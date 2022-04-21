Глумление или искусство? Зачем «человек-собака» покусился на «Родину-мать»

Прошедшая в Гостином дворе выставка искусства «АРТ-МОСКВА» вызвала грандиозный скандал. В центре его оказалась скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая мать», изображающая обнажённую женщину с высунутым языком и мечом в руке. Сенатор Алексей Пушков увидел в ней сходство с монументом «Родина-мать зовёт» на Мамаевом кургане и назвал «мерзостью». Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела «в связи с „перформансом“ Олега Кулика — „пародией“ на монумент „Родина-мать“ в Волгограде». Чем является «Большая мать» — глумлением над историей или искусством, кто такой Олег Кулик и почему его называют «человеком-собакой», разбирался NEWS.ru.

Претензии представителей власти к скульптуре Кулика можно объяснить не только самим фактом её демонстрации, но и временем и местом. Во-первых, Гостиный двор, где, по выражению Алексея Пушкова, «творилось святотатство», находится в самом центре Москвы, буквально в двух шагах от Кремля. Во-вторых, по мнению сенатора, «сей издевательский и отвратительный перформанс» тем более возмутителен, что проводится «во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать».

Мерзостям человекопсов не должно быть места на улицах, площадях и в выставочных залах России, — заявил Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

В арт-среде Олег Кулик имеет репутацию «человека-собаки». Родившегося в Киеве художника стали называть так из-за 20-летнего цикла перформансов по всему миру, в ходе которых он имитировал поведение животных. Дебют акциониста Кулика состоялся в 1994 году в Москве: он на четвереньках выскочил из художественной галереи в обнажённом виде с цепью на шее и кидался на зрителей и проезжавшие мимо машины. Подобным образом художник шокировал публику возле музеев Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Франции.

Олег Кулик Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Одно из самых громких представлений он устроил в 1995 году. Кулик заявил о создании Партии животных, от которой собирался баллотироваться в президенты России. Агитацию он вёл в Политехническом музее и на московских рынках, а пресс-конференцию собрал в центре Москвы на Тверской улице, представ перед журналистами на цепи, в деловом костюме и собачьем наморднике.

Член Российской академии художеств Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что считает скульптуру Кулика «работой дилетанта». По словам российского художника, «всё, что он делал в этой жизни, — провоцировал».

Я вообще удивлён, что он что-то такое сделал. Мне кажется, он только в клетках сидит и лает. Кулик всегда делал провокационные работы, которые вызывали нездоровый ажиотаж вокруг его персоны. Условно говоря, это порнография. Он такой же провокатор, как Павленский, который зашивал себе рот, снимал штаны и приколачивал гениталии к брусчатке Красной площади. Причём Кулик начал раньше, — напомнил Никас Сафронов.

Он признался, что побывал на выставке «АРТ-МОСКВА» и видел скульптуру «Большая мать». По словам художника, «к настоящему русскому искусству это не имеет вообще никакого отношения, по сравнению с работой Кулика статуя Петра I на Москве-реке — шедевр на уровне Леонардо да Винчи и Микеланджело».

На ярмарке были представлены Саврасов, Репин, Суриков, Поленов, Нестеров. И вдруг среди работ величайших художников появился такой сомнительный артефакт Кулика: деревянная тётка, перевязанная какими-то прутьями. Вскользь посмотрел, у меня это вызвало неприятие, и ушёл рассматривать великие произведения XIX–XX веков, — рассказал Сафронов.

Артём Соболев/NEWS.ru

По мнению живописца, «Большая мать» является лжеискусством. Никас Сафронов предложил ввести при арт-галереях должность «цензора, который будет следить за выставленными работами и не допускать подобных работ на выставках».

Рассуждая о мотивах, которые могли заставить Олега Кулика создать спорную скульптуру, Сафронов сказал, что «автор так устроен, всё его творчество завязано на акциях». Он также допустил, что украинский художник хотел привлечь к себе внимание, создать «образ бедного несчастного деятеля, которого мучают», и таким образом «подпитать Запад, который скажет, что в России не дают развиваться искусству».

Российский скульптор Григорий Потоцкий, автор ещё одного скандального монумента — памятника поэту Сергею Есенину в Москве, в беседе с NEWS.ru согласился с критиками Олега Кулика. Он заявил, что «глумиться над памятью миллионов недопустимо».

В музее-заповеднике «Сталинградская битва», где на Мамаевом кургане установлен монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт», также осудили Кулика за «Большую мать». В разговоре с NEWS.ru пресс-секретарь учреждения Татьяна Приказчикова назвала скульптуру «неуместным экспериментом вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет».

По сведениям ряда Telegram-каналов, против Олега Кулика заведено уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ). Однако официального подтверждения этой информации пока нет.