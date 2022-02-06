«Глухарь» длиной в 185 лет: зачем Пушкин стрелялся с геем Дантесом

185 лет назад, 8 февраля 1837 года, состоялась дуэль на Чёрной речке, в результате которой поэт Александр Пушкин был убит в возрасте 37 лет. Почти два века его поединок с Жоржем Дантесом остаётся «глухарём»: истинные причины случившегося не известны. Изменяла ли Наталья Гончарова мужу с Дантесом или императором Николаем I? Искал ли сам Пушкин эту смерть или стал жертвой заговора? NEWS.ru разобрал основные версии причин дуэли, о которых исследователи, криминалисты и пушкиноведы спорят до сих пор.

Версия первая: Пушкин хотел умереть, провоцировал дуэли и заранее купил место на кладбище

Эту версию вбросил голландский дипломат Луи Геккерн, которого сам Пушкин, по свидетельствам современников, даже на смертном одре продолжал считать своим личным врагом. Жорж Дантес — его приёмный сын и, как считают пушкиноведы, любовник, но подробнее об этом мы расскажем чуть ниже. Именно барон Геккерн заявил, что Пушкину «просто надоело жить, и он избрал для перехода в мир иной руку моего несчастного Жоржа». Версия стала особенно популярна в XX веке, исследовали подводили под неё несколько причин.

Во-первых, ревность. Специалисты утверждали, что Пушкин в 1836 году находился в крайне раздражённом состоянии, очень ревновал жену и ещё до злополучного поединка с Дантесом пытался спровоцировать сразу три дуэли. На самом деле только одна из них касалась Натальи Николавны. На балу граф Владимир Сологуб сделал замечание Гончаровой: мол, замужней женщине не пристало так громко смеяться при посторонних.

Пушкина в тот момент в Петербурге не было, но когда он вернулся и узнал о случившемся, то письмом потребовал от уехавшего в Тверь Сологуба объяснений. В итоге они помирились, и дуэль не состоялась, как и два других поединка с чиновником МИД Семёном Хлюстиным и князем Репниным, уже не имевших никакого отношения к жене поэта. В основе их разногласий были чисто литературные споры, Пушкин защищал свою честь как поэта.

Адриан Волков. Последний выстрел А. С. Пушкина Wikimedia

Откуда же взялось предположение о его усталости от жизни? В самый разгар размолвки с Сологубом умерла мать Пушкина Надежда Осиповна, поэт поехал в Михайловское и похоронил её на территории Святогорского монастыря (там расположено родовое кладбище Ганнибалов-Пушкиных). Сотрудники одноимённого музея-заповедника любят рассказывать, что «именно тогда, опуская гроб с телом матери в могилу, Пушкин задумался, что и ему предстоит здесь лежать».

По версии покойного директора музея-заповедника Семёна Гейченко, поэт выкупил себе место рядом с матерью. Однако филолог-пушкинист, заведующая музеем-квартирой Пушкина в Санкт-Петербурге Галина Седова отмечает, что документальных подтверждений этому нет, и призывает относиться к словам экс-директора «Михайловского» с большой осторожностью.

Семён Степанович, наш замечательный энтузиаст и музейщик, был большой фантазёр. Мы знаем, например, что он клал свои старые очки в экспозицию и говорил: «Это будут очки Арины Родионовны», — рассказала Галина Седова.

Она отметила, что расположение духа, в котором Пушкин прибыл в Москву после похорон матери, никак не свидетельствует об апатии. Жена ближайшего друга поэта, мецената Павла Нащокина Вера Александровна вспоминала слова Пушкина о том, что, хороня мать, он смотрел в могилу, видел чистый светлый песок и думал: «Хорошо бы Нащокину, если он умрёт, здесь лежать. Так сухенько». Это признание поэта вызвало смех Нащокина и дикий ужас у его жены.

По другой версии, причиной усталости Пушкина могла стать непризнанность. Последние годы жизни Александра Пушкина действительно были омрачены пониманием недооценённости его гения. Знаменитое выражение о закате солнца русской поэзии появилось лишь 11 февраля в сообщении о смерти литератора и вызвало гнев министра народного просвещения Сергея Уварова, который счёл, что этой формулировкой Пушкину оказали слишком много чести.

Пушкин понимал, что когда он появляется в свете, на него смотрят как на уже стареющего бывшего литератора. Даже Белинский говорил, что пушкинский век окончился его поэмой «Полтава». Поговаривали, будто его приняли в свет только из-за красавицы жены. Ощущение старого дряхлеющего волка, окружённого стаей молодых, не воспринимающих его заслуг, Пушкин переживал очень болезненно. Но поводом для мыслей о смерти это быть не могло, — уверена Галина Седова.

Друзья поэта также не разделяли версию Геккерна. Ещё один друг Пушкина поэт Василий Жуковский окончил скорбное письмо отцу поэта Сергею Львовичу такими словами: «В одну минуту погибла сильная, крепкая жизнь, полная гения, светлая надеждами».

О том, что Пушкин не собирался умирать и не хотел погибнуть на поединке с Дантесом, свидетельствуют все материалы, которые связаны с ним и которые я изучала, — подчеркнула Галина Седова.

Император Николай I. Портрет работы Владимира Сверчкова (1856) Wikimedia

Версия вторая: заговор против Пушкина организовал любовник его жены Николай I

Теория заговора, якобы устроенного императором, особенно популярна у конспирологов. Эту версию подкрепляет крупный денежный долг поэта перед царём и слухи о любовной связи Николая I с Натальей Гончаровой. На этом, в частности, настаивал публицист Викентий Вересаев в своей книге «Пушкин в жизни».

Но главное, на роман Натальи Николаевны с императором прозрачно намекал тот самый пасквиль, после которого Пушкин и вызвал Дантеса на дуэль. В анонимной записке, отправленной поэту и его друзьям, Пушкин «назначался» рогоносцем и заместителем обер-егермейстера Дмитрия Нарышкина, чья жена Мария Антоновна была многолетней любовницей Александра I. Авторы пасквиля утверждали, что литератор оказывает нынешнему царю те же «услуги», которые Нарышкин оказывал предыдущему.

Кто составил оскорбительную для поэта записку, исследовали так и не установили: сложность заключалась в том, что она написана печатным буквами на французском языке. Все друзья Пушкина в один голос твердили, что версия об измене с императором — клевета на честную женщину, однако завсегдатаи петербургских гостиных упивались её обсуждением.

Пушкинская история кажется детективом, который, на первый взгляд, может раскрутить любой здравомыслящий человек. Но когда пытаешься это делать, выясняется, что нужно понимать очень широкий контекст, — отметила Галина Седова.

Наталья Гончарова Vadim Nekrasov/Russian Look

Версия третья: Гончарова изменяла Пушкину с Дантесом

Пушкинисты, ломавшие головы над разгадкой реальной причины дуэли, с нетерпением ожидали, когда семейство Геккернов откроет свои архивы. Новые документы появились лишь в 1946 году. Французский писатель Анри Труайя опубликовал отрывки из двух писем Дантеса Геккерну. Но и они не внесли ясность, а лишь всколыхнули новую волну споров среди специалистов.

В одном из отрывков Дантес писал: «Если эта история будет продолжаться, а я не буду знать, куда она меня заведёт, я с ума сойду. Я потерял голову, мне дьявольски скверно». Ряд исследователей предположили, что француз страдал от любви к Наталье Николаевне.

По мнению Галины Седовой, объектом страсти Дантеса был совсем другой человек — его приёмный отец.

В своих воспоминаниях сослуживец Дантеса князь Александр Трубецкой ясно даёт понять, что тот жил с Геккерном. В то время в высшем свете были развиты эти отношения. То есть Дантес терял голову не от любви к Гончаровой, — считает заведующая музеем-квартирой Пушкина.

Тем не менее в обществе о романе красавицы Гончаровой и ловеласа Дантеса говорили довольно уверенно, и именно его поэт поначалу считал автором пасквиля. Однако через несколько дней, уже вызвав офицера на дуэль, Пушкин уверенно заявил, что записку написал барон Геккерн. Этой версии придерживались и друзья поэта.

После смерти Александра Сергеевича Пётр Вяземский писал: «Адские козни были устроены против Пушкина и его жены. Раскроет ли их время вполне или нет, неизвестно. Но довольно того, что мы уже знаем».

Супружеское счастье и согласие Пушкина было целью развратнейших, коварнейших покушений двух людей, готовых на всё, чтобы опозорить Пушкина. Он пал жертвой людской злобы, — сообщал Вяземский в другом письме.

Что касается порядочности Гончаровой, пушкиноведы считают, что точку в сомнениях по поводу возможных супружеских измен Натальи Николаевны поставил отец Василий Бажанов. Священнослужителя, который был духовником наследника Николая I (будущего императора Александра II), к Гончаровой привёл Жуковский, всерьёз встревоженный её физическим и психическим состоянием после смерти поэта. У женщины стали случаться нервические припадки, галлюцинации, время от времени она впадала в беспамятство.

Исповедовав Наталью Николаевну, Бажанов вышел от неё со словами «Я борюсь с собой, чтобы оставить ей полезное чувство вины. По мне она ангел чистоты».