Главный архитектор Москвы расcказал о будущем станции «Кленовый бульвар—2»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 5 апреля сообщил в своём Telegram-канале о смене британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, которое занимается проектировкой станции Кленовый бульвар-2 в столице. В разговоре с NEWS.ru архитектор объяснил причину отказа бюро продолжать работу в России и, что проектом будет заниматься другое бюро, которые будет выбрано по результатам конкурса.

Кузнецов объяснил, что Zaha Hadid Architects ранее публично объявили о завершении своей деятельности в российских проектах в связи с ситуацией вокруг Украины. Это коснулось и проекта Кленового бульвара-2. В связи с этим работа по реализации концепции станции столичного метро была приостановлена.

Кузнецов считает, что продолжать авторский проект без самого автора бессмысленно.

Архитектор утверждает, что проект будет продолжен, однако с участием российского архитектурного бюро. По его словам, среди финалистов данного конкурса достаточно достойных проектов.

С гарантией могу сказать, что Москва получит станцию современного авторского дизайна от российского архитектурного бюро, — заявил Кузнецов.

Об уходе Zaha Hadid Architects стало известно в начале марте, после публикации профильным изданием Architects Journal соответствующего заявления. Британское бюро, которое вело деятельность в России четыре десятилетия, также занималось работой по проектировке Свердловской филармонии.

Architects Journal, цитируя заявление бюро отмечает, что изначально Заха Хадид, основательница студии, была вдохновлена произведениями русского авангарда, многие сотрудники студии преподавали студентам-архитекторам в университетах по всей стране. Ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения стала одним из самых известных деятелей в области создания облика зданий. Её бюро уже спроектировало два объекта в России: футуристический особняк в районе Рублёво-Успенского шоссе и бизнес-центр Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице в Москве.

Мы глубоко потрясены и опечалены конфликтом на Украине и приостановили два наших текущих проекта в России, — говорится в тексте заявления Zaha Hadid Architects.

По словам главного архитектора Москвы Кузнецова, работу над проектом продолжит кто-то из оставшихся финалистов конкурса, среди которых A-project, Krost, Arup Lighting, Systematica s.l.r.

Ранее в конце января текущего года в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой Третьяковки. Ожидается, что дом-музей Третьяковых станет не только центром притяжения любителей искусства, но и местом встреч современных российских коллекционеров.