Гендиректор Третьяковки отметит день рождения с родными и близкими

https://static.news.ru/photo/7dae381a-ad38-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Зельфира Трегулова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой 13 июня исполняется 65 лет. Юбилей она решила отпраздновать в тесном кругу родных и близких людей.

По словам Трегуловой, день рождения она отметит с дочерью и одной подругой. Они соберутся дома, так как все рестораны в Москве сейчас закрыты. Ни о каких застольях на работе с распитием шампанского, для которого нужно снимать маску, речи также не идёт. Гендиректор Третьяковки заметила, что с коллегами она отметит прошедший праздник, когда ситуация вокруг пандемии наладится.

Одним из лучших подарков для меня станет скорейшее открытие галереи. Потому что все соскучились по публике — по живому, взбудораженному, наполненному людьми, звуками, действиями музею. Несколько раз я с величайшей предосторожностью выходила на работу — была необходимость при подготовке материалов до закрытия, — приводит слова Третьяковки ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Третьяковская галерея терпит недостачу в прибыли более чем в 3 млн рублей ежедневно, приостановив работу из-за пандемии коронавируса. Никто из сотрудников не уволен, и им продолжают начислять зарплату.

Музей не работает, как и другие учреждения культуры, с середины марта.