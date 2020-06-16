«Гараж» и ММОМА возобновили работу после карантина

Музей современного искусства «Гараж» Московский музей современного искусства (ММОМА) 16 июня возобновляют работу. Выставочные центры были закрыты с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Работа музеев будет проходить с соблюдением ограничительных мер. Посетителям нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию при осмотре выставок,
С 16 июня посещение выставок возможно только по билетам с фиксированным временем входа. Все существующие в музее льготы сохраняются, — рассказали представители «Гаража».
Книжный магазин центра культуры открылся 10 июня.
Экспозиции можно посещать только в указанный на билете временной интервал. В каждом зале будет действовать ограничение по числу людей.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о начале работы для посетителей парковых территорий федеральных музеев и заповедников. Они также будут функционировать с соблюдением рекомендаций по профилактике коронавируса, писал NEWS.ru.
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