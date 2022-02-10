Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко «Осколки»

11 февраля фотограф Данила Ткаченко в Галерее Люмьер на Большой Полянке дал старт новой выставке под названием «Осколки». Её метафоричное название раскрывает суть экспозиции: Ткаченко путешествует по странам бывшего СССР и собирает частички общего прошлого, чтобы переосмыслить их в своих работах.
Лауреат международного конкурса фотожурналистики World Press Info собрал в Москве несколько проектов, среди которых уже известные «Закрытые территории», «Потерянный горизонт» и «Родина», а также свежие «Мель» и номинированные в прошлом году на премию Кандинского «Планетарии», рассказывающие о жизни в городах Крайнего Севера.
Выставка продлится до 4 сентября 2022 года.
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru
Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко
Артём Соболев/NEWS.ru