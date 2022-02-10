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Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко «Осколки»
Искусство

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко «Осколки»

Ткаченко путешествует по странам бывшего СССР и собирает частички общего прошлого, чтобы переосмыслить их в своих работах
08:45, 11 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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11 февраля фотограф Данила Ткаченко в Галерее Люмьер на Большой Полянке дал старт новой выставке под названием «Осколки». Её метафоричное название раскрывает суть экспозиции: Ткаченко путешествует по странам бывшего СССР и собирает частички общего прошлого, чтобы переосмыслить их в своих работах.

Лауреат международного конкурса фотожурналистики World Press Info собрал в Москве несколько проектов, среди которых уже известные «Закрытые территории», «Потерянный горизонт» и «Родина», а также свежие «Мель» и номинированные в прошлом году на премию Кандинского «Планетарии», рассказывающие о жизни в городах Крайнего Севера.

Выставка продлится до 4 сентября 2022 года.

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

Галерея Люмьер представила выставку Данилы Ткаченко

Артём Соболев/NEWS.ru

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