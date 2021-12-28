Фотограф Брикман объяснил свои этические взгляды

Главное правило этики в фотографии — не делать в отношении других того, чего не желаешь себе, заявил фотограф Дмитрий Брикман изданию argumenti.ru. По его словам, это совпадает с идеей иудаизма. Фотограф также рассказал, что пришёл в профессию, когда захотел рассказать людям о Иерусалиме, в который он переехал из России.

Всё очень просто. На мой взгляд, основное правило этики в фотографии совпадает с сутью иудаизма — никогда не делай ближнему своему того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Фотоаппарат подобен ручке для письма, которой можно написать изысканное стихотворение, а можно убить человека. Бесстрастным фотограф должен быть исключительно при репортажной съёмке, но это несколько иной род деятельности. Я не умею фотографировать то, что меня не трогает внутри, — объяснил Брикман.

Он добавил, что в основном работает в жанре художественной фотографии и не любит делать снимки в студии, потому что ему интереснее «сознавать реальность, нежели её создавать». Брикман рассказал, что съёмка во многом зависит от внутреннего состояния, а Иерусалим — живой организм, в котором бывают разные дни, не всегда успешные.

Если человек приходит в этот город, понимая, что он не знает истину и никто вокруг её не знает, то только в этом случае Иерусалим сможет приоткрыть ему свои тайны. Чем-то это напоминает отношения между людьми. Так, если вы приходите к человеку с благими намерениями и чистым сердцем, есть шанс, что и вам человек сможет открыться, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России появились агентства, которые специализируются на массовой подаче исков к СМИ и юрлицам, использующим фотографии из Сети. Подобная практика за короткое время превратилась в большой и вполне успешный бизнес, который адвокаты называют законным, но одновременно нечистоплотным.