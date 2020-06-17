Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» отменили

https://static.news.ru/photo/478b6882-b08c-11ea-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/stenograffia

Международный фестиваль уличного искусства, который с 2010 года проводится в Екатеринбурге, отменили в 2020 году. Администрация Екатеринбурга решила финансово поддержать другой проект.

О том, что мероприятие не состоится, рассказала куратор Анна Клец в беседе с изданием «Подъём». По её словам, без участия властей города организаторы не смогут найти деньги на фестиваль, потому что в условиях пандемии коронавируса сложно найти спонсоров, которые сотрудничать без навязчивой рекламы.

Бизнес приходит, ему нужен быстрый выхлоп, быстрый пиар. А мы не хотим превращать фестиваль в нанесение логотипов на торцы, — сказала Клец.

Руководитель «Стенограффии» предлагала организовать мероприятие за 1,4 млн рублей, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок. В итоге нашлась компания, заявившая, что организует мероприятие «Граффити на стенах» за 1,3 млн рублей. Рисунки на мероприятии будут посвящены теме 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как писал NEWS.ru, московский фестиваль Faces & Laces, посвящённый уличной моде, спорту, субкультурам и современному искусству, перенесли на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.