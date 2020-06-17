Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» отменили

Международный фестиваль уличного искусства, который с 2010 года проводится в Екатеринбурге, отменили в 2020 году. Администрация Екатеринбурга решила финансово поддержать другой проект.
О том, что мероприятие не состоится,
Бизнес приходит, ему нужен быстрый выхлоп, быстрый пиар. А мы не хотим превращать фестиваль в нанесение логотипов на торцы, — сказала Клец.
Руководитель «Стенограффии» предлагала организовать мероприятие за 1,4 млн рублей, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок. В итоге нашлась компания, заявившая, что организует мероприятие «Граффити на стенах» за 1,3 млн рублей. Рисунки на мероприятии будут посвящены теме 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Как писал NEWS.ru, московский фестиваль Faces & Laces, посвящённый уличной моде, спорту, субкультурам и современному искусству, перенесли на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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