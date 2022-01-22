«Эта обнажённая женщина возмутила всех»: как Мане взорвал мир живописи

Родившийся 23 января 1832 года Эдуард Мане жил в одно время с другим художником-импрессионистом Клодом Моне. Они были друзьями, и из-за созвучия фамилий многие путают их до сих пор. Однако именно первый стал основоположником нового жанра живописи. Почему вклад Мане в развитие мирового искусства трудно переоценить и как отличить его картины от полотен Моне, NEWS.ru рассказал художник-искусствовед Александр Таиров.

13 лет скрывал от всех возлюбленную и сына

Эдуард Мане родился в состоятельной парижской семье, принадлежавшей к высшему слою буржуазии. Отец будущего художника Огюст был высокопоставленным служащим в Министерстве юстиции Франции, обладал обширной собственностью — домами и землями. Александр Таиров отметил, что происхождение сильно помогло Мане, поскольку «он не нуждался в средствах до конца дней», в отличие от Клода Моне, который «из-за безденежья неоднократно был близок к отчаянию».

Эдуард Мане «Огюст и Эжени Мане, родители художника» Wikimedia

Изначально Эдуард Мане не хотел быть художником, его больше увлекали спорт (Мане был отлично физически развит) и женщины. Со своей будущей женой Сюзанной Леенхоф он познакомился ещё в юности: она давала ему уроки музыки. Вскоре между ними вспыхнули чувства, которые возлюбленные скрывали на протяжении 13 лет. Никто кроме них двоих не знал о романе, включая их собственного сына, представленного членам и друзьям семьи кузеном Сюзанны. Правда открылась лишь после смерти отца Эдуарда Мане. Тогда он женился на бывшей учительнице и прожил с ней до конца дней.

Огюст Мане видел сына юристом и поначалу слышать не хотел о творческих задатках, которые заметил в мальчике его дядя полковник Фурнье. Тот был большим любителем искусства и постоянно водил своего племянника, учившегося тогда в колледже, в Лувр. Фурнье комментировал представленные работы, рассказывал об отдельных художниках. Уже тогда Мане стал брать с собой блокнот, останавливаться у ряда работ и зарисовывать, копировать их. Тогда же определились его предпочтения: Веласкес, Тициан и другие. Таиров подчёркивает, что именно в тот период у Мане сложилось собственное ощущение мира, «внутренняя пульсация».

Полковник Фурнье попытался уговорить отца Мане отдать Эдуарда в художественную школу для получения специального образования, но тот был резко против такого будущего для сына. В итоге Мане, дважды завалив экзамены в морское училище, поступил матросом на судно и отправился в Бразилию, впечатлившую его буйством красок. Из этого похода Эдуард вернулся с чемоданом рисунков. Увидев их, отец больше не мог противиться и решил дать сыну возможность реализоваться в том, в чём он так упорно хотел себя проявить.

Мане поступил в мастерскую скандально известного художника Тома Кутюра, прославившегося картиной «Римляне времён упадка», где изображены жители древнего города, погрязшие в удовольствиях и роскоши. Отучившись шесть лет, Эдуард наконец начал работать самостоятельно.

Эдуард Мане «Любитель абсента» Wikimedia

Чем «Завтрак на траве» поразил пуританскую публику

Одна из первых работ Мане «Любитель абсента» была представлена и отвергнута в салоне (в то время все выставки в Париже проводились исключительно в этой форме). Как объяснил Александр Таиров, художник в этой работе отошёл от канонов классицизма — от точной перспективы, светотеневой моделировки. И главное, не отображал пространство с точки зрения правдоподобия, что было непривычно для публики, хотя перемены уже напрашивались сами собой.

До открытия фотографии любителей искусства интересовало прежде всего то, насколько правдоподобно художники передавали реальность, поскольку иного способа зафиксировать время и пространство не было. Однако с появлением фотографии (1839 год) необходимость в этом отпала, и у живописи как вида искусства возникли другие задачи: создать образную картину, сделать зрителя участником событий, заставить его испытывать эмоции, дать увидеть необычное в обычном.

Как отметил Таиров, «нужна была чья-то воля, чьё-то дерзновенное усилие, чтобы взорвать прежние правила». Этим человеком и стал Мане, именно он осуществил переход от традиционных форм искусства к тем, которые вскоре стали привычными. Именно поэтому значение Мане как человека, который «прорвал эту плотину», трудно переоценить, считает эксперт.

Мане не считал себя импрессионистом, но явился предтечей, человеком, возглавившим это движение и сплотившим вокруг себя все эти революционные движения. Революционные с точки зрения преобразования искусства. Молодёжь сплотилась вокруг него. Причём сплотилась она после того, как произошёл скандал, — пояснил Александр Таиров.

В 1863 году Эдуард Мане представил картину «Завтрак на траве», на которую возлагал большие надежды. Однако пуританская публика раскритиковала Мане за чрезмерную, по её мнению, дерзость и провокативность.

Изображённую на переднем плане обнажённую женщину (которую художники до Мане подавали только как богиню, в мифологических и исторических контекстах) назвали «уличной, разнузданной, наглой девкой». Зрителей и критиков возмутил и сам контраст: дама находится в обществе двух одетых мужчин. «Ударный эффект», по словам Таирова, обеспечил размер картины: 200 см на 260 см. Публика видела возмутивший её сюжет, по сути, в реальном масштабе, что ещё больше усилило впечатление.

Совершенно прелестная, гениальная картина вызвала скандал в аристократическом обществе. Но скандал параллельно вызвал и интерес. И с этого момента началось, скажем так, восшествие Эдуарда Мане. Революционность Эдуарда Мане в том, что он взял и вопреки всем реверансам, которые делали художники до него, просто изобразил обнажённую женщину такой, какой её увидел, — объяснил Таиров.

За Мане закрепилась скандальная слава. Его называли «самоучкой», «лентяем, не умеющим писать, не знающим основ классического искусства». Несмотря на яростную критику, художник, отметил Александр Таиров, с достоинством выдержал испытания. Как рассказал исследователь, Эдуард Мане обладал весёлым нравом, был общительным человеком и сумел сплотить вокруг себя молодых художников, стремившихся заявить о себе. Одним из «банды Мане», как называли компанию художника, был Клод Моне. Хотя история их знакомства началась с весьма неприятного казуса.

Посетители у картины Эдуарда Мане «Олимпия» x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как отличить Моне от Мане

Представляя в следующем салоне картину «Олимпия», где также изображена обнажённая женщина (фактически «Завтрак на траве» и «Олимпия» являются визитными карточками художника), Мане гулял по Дворцу промышленности в день торжественного открытия выставки и пришёл в бешенство, обнаружив, что публика хвалит его за пейзажи, которые он не писал. Оказалось, в том же салоне дебютировал тогда ещё малоизвестный художник Клод Моне.

Поначалу между ними возникли некие противоречия в силу того, что их фамилии отличались практически на одну букву. Представьте себе: они вместе участвуют в выставках, и люди постоянно их путают. Это вызывало редкое раздражение у Эдуарда Мане, он никаким образом не хотел быть связан с Клодом Моне, — отметил Таиров.

По словам искусствоведа, Мане был «певцом тончайших межчеловеческих отношений». В то время как Моне изображал природу, обращая внимание на малейшие колебания света. Для Моне человек был лишь составной частью природы, а для Мане — её основой, подчеркнул специалист.

Люди могут их отличить так: если написана исключительно природа, это Клод Моне. А если в работе фигурируют люди, это Эдуард Мане. Эдуард Мане практически не писал природу, для него это был какой-то вторичный момент, — заключил эксперт.

Анри Фантен-Латур «Портрет Эдуарда Мане» Wikimedia

«Банда Мане»

Однако Мане и Моне всё-таки смогли остаться друзьями. Как и другие молодые импрессионисты, Клод входил в «банду Мане». Её члены вдохновлялись и дискутировали, гуляя по улицам, собираясь в кафе. Постепенно «банда Мане» стала крупным творческим кружком: в ней участвовали художники, поэты, писатели — все прогрессивные люди того времени. Кроме того, их объединяло восхищение талантом Эдуарда Мане и его непреклонным следованием своим принципам.

Большим поклонником художника был писатель Эмиль Золя. Он всюду рекламировал Мане и говорил: «Я готов кричать о Мане со всех крыш парижских». Писатель признавался: если бы позволяли средства, он бы скупил все картины Мане и считал бы это прекрасным капиталовложением. Время показало, что он был прав.

Первая выставка импрессионистов состоялась в Париже в 1874 году. Удивительно, но Мане, лидер этого движения, не принял участие в ней. Александр Таиров пояснил, что, будучи идейным вдохновителем, Мане не стремился к популярности, «всегда стоял немного в стороне от импрессионистов и в определённый момент передал лидерство Клоду Моне, который его принял».

Эдуард Мане видел свою задачу в том, чтобы предложенные им новации были постепенно восприняты широкой публикой, и последовательно шёл к цели. Как подчеркнул Таиров, «период существования импрессионизма как ярко выраженного движения был весьма короток, 10 с небольшим лет, и закончился со смертью Мане в 1883 году». К тому моменту импрессионизм уже стал классикой и вскоре сменился постимпрессионизмом, модернизмом и так далее. По словам Александра Таирова, Эдуард Мане «стал примером для всех последующих художников, включая Пикассо, и тех, кто работает сейчас».

Как умер Эдуард Мане

Последние 10 лет жизни Мане омрачала болезнь. Всё началось с боли в ноге, он стал плохо ходить и терял сознание прямо на улице. Врачи ставили ему разные диагнозы: сахарный диабет, сифилис мозга, атаксия (нервно-мышечное заболевание). У Мане развилась гангрена, он совсем перестал ходить. Врачи три недели размышляли о необходимости ампутации ноги, прооперировали его, но уже через день он скончался. Художник умер в возрасте 51 года.